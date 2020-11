Saksamaa kõige kuulsam ründaja on suremas: "Ta läheb unes aeglaselt teispoolsusse"

"Ta veedab voodis peaaegu 24 tundi ööpäevas, tal on lihtsalt harvad ärkveloleku hetked," sõnas Mülleri naine Uschi ajalehele Bild.

"See on ilus, kui ta natuke silmi avab. Mõnikord õnnestub tal silmadega öelda jah või ei. Ta on rahulik, rahulik, ma ei usu, et ta kannatab, ta läheb unes aeglaselt teispoolsusse," rääkis abikaasa.

Pere kavatseb jalgpallilegendi sünnipäeva hooldekodus rahulikult tähistada. "Ma räägin aeglaselt, kasutades lihtsaid sõnu. Vaatame koos televiisorit," lisas Uschi.

Müllerit peetakse jalgpalliajaloo üheks paremaks ründajaks. Tema nimel on Saksamaa Bundesliga ühe hooaja väravate rekord - hooajal 1971/1972 lõi ta Müncheni Bayerni särgis 40 väravat. Üldse jäi tema arvele Bayernis 427 liigamänguga 365 väravat.

Lääne-Saksamaa koondise eest lõi ta 62 mänguga kokku 68 väravat ning tuli 1972. aastal Euroopa meistriks ja 1974. aastal maailmameistriks. Müller püsis aastakümneid 14 väravaga MM-finaalturniiride suurima väravakütina, kuni brasiillane Ronaldo selle 2006. aastal ületas.

Koguni 40 aastat hoidis Müller enda käes maailmarekordit, kui lõi 1972. aastal klubi ja koondise eest kokku 85 väravat. Selle tippmargi suutis 2012. aastal ületada Lionel Messi.