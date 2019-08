Saksamaa kangelase üllatav avaldus: MM-tiitli toonud värav pärssis mu karjääri

Järgnevatel hooaegadel ei suutnud Götze end aga Müncheni Bayerni ridades põhikoosseisu mängida ning 2016. aasta suvel naasis ta Dortmundi Borussiasse. 2017. aasta alguses jäi ta veel raskelt haigeks ning pidi enam kui pool aastat väljakult kõrvale jääma. Võrdlemisi regulaarselt mänguaega on Götze saanud alles kahe viimase hooaja jooksul.

Sakslase enda sõnul pandi talle pärast MM-i triumfi peale suured ootused ja pinged, mis tema mängu pärssisid. "Kui ma karjääri lõpetan, pean seda ilmselt kõige väärtuslikumaks hetkeks. Sellest tundest pole midagi võimsamat."

"Praegu on see karjäärile mõjunud isegi takistavalt," sõnas Götze. "Inimesed hakkasid minult palju ootama ja eeldasid, et ma olen mees, kes tähtsates mängudes alati otsustava värava lööb."

Götze lisas, et tema peamiseks prioriteediks on praegu edukas esinemine klubi ridades. "Oleks väga tore mängida taas rahvusvahelisel suurturniiril, aga see pole hetkel mu eesmärk. Tahan Dortmundis hästi mängida ja midagi muud ma hetkel mõjutada ei saa. Eks koondisesse kutse saamine on mingil määral seotud ka õnnega."