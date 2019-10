Saksa vutiklubi lasi mängija lahti, sest ta toetas Türgi sõda Süürias

"Oleme meie kangelasliku sõjaväe ja armee poolt. Palvetame teie eest!" kirjutas Sahin oma Instagrami kontol.

St. Pauli klubi on tuntud oma vasakpoolsete vaadete poolest ning meeskonda on sageli seostatud ka erinevate punkliikumistega. Klubi põhikirjas on selgelt öeldud, et St. Pauli põhiväärtuseks on suhtlemisel tolerants ja vastastikune austus.

"Pärast mitmeid diskussioone fännide, klubi liikmete ja sõpradega, kelle juured on Türgis, on meie jaoks selgeks saanud, et me ei peaks üritama detailidesse laskuda selles osas, kuidas teistsuguse kultuurilise taustaga inimesed neid asju näevad. Samal ajal on raudkindel meie seisukoht, et me oleme sõja vastu. Need teod ja mängija solidaarsus nendega on klubi põhimõtetele vastu," seisis FC St. Pauli avalduses.

Sahini leping jääb jõusse ning talle makstakse küll palka edasi, ent St. Pauli on talle andnud loa mõne teise klubi treeningutega liituda ning klubi vahetada. Ametlikult saaks üleminek teostuda alles jaanuaris.