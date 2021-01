Rummenigge: tänavune jalgpalli EM peetakse ilmselt vaid ühes riigis

"Ei maksa unustada, et see eriline plaan (et EM toimub 12 riigis) tehti siis, kui koroonaviirust veel ei olnud. Sel hetkel oli see Euroopa Komisjoni initsiatiiv, et jalgpalli näeks üle Euroopa," sõnas Müncheni Bayerni klubi boss Rummenigge.

"Kuid ma tean, et Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) president Aleksander Ceferin - kes on koroona suhtes ülimalt ettevaatlik - mõtleb, kas hetkel poleks mõistlikum turniiri korraldada vaid ühes riigis," lisas Saksamaa legend.

Eelmisel nädalal oli Šveitsi jalgpalliliidu president Dominique Blanc käinud välja mõtte, et EM peaks toimuma kas Venemaal, Saksamaal või Londonis.

Rummenigge lisas, et UEFA teeb lõppotsuse märtsikuus ning ta on kindel, et Seferin pakub välja mõistliku lahenduse.

Aasta võrra edasi lükatud EM toimub 11. juunist kuni 11. juulini.