Rootsi tippjalgpallur ootamatust võitlusest vähiga: kõige hullem on teadmatus ja ebakindlus

Samal ajal, kui Blomqvist väljakutel tegusid tegi, tundis ta, et midagi pole päris õige. "Midagi kummalist ma otseselt ei tundnud, aga teatud sümptomid kippusid jääma. Sain aru, et midagi on valesti, ehkki minu mänguvormi see ei mõjutanud."

Oktoobris käis 22-aastane jalgpallur ultrahelis, kus talle öeldi, et tal tuleb munasarjast eemaldada tsüst. Novembris operatsioonil käinud Blomqvist sai detsembris haiglast kõne. Arstid olid äralõigatud tsüsti analüüsinud ning Blomqvistil avastati munasarjavähk.

"Äkitselt keskendus kogu mu elu ainult selle ümber ja mitte midagi muud polnud," tunnistas jalgpallur. "Seda tunnet ei ole võimalik seletada, aga kõige keerulisem on teadmatus ja ebakindlus. Sa oled võimetu mõjutama seda, mis edasi juhtuma hakkab. Haigus kontrollib olukorda. Pole võimalik ette kujutada, mis tunne see on ja keegi ei peaks sellist asja kogema."

Blomqvist lisas, et sai raskel ajal tuge oma lähedastelt. "See on tõsi, et selline diagnoos mõjutab kogu perekonda."

Pärast keerulist detsembrit tuli jaanuaris aga suurepärane uudis. Operatsioon oli õnnestunud ja vähk välja ravitud. "Mul vedas, et see avastati õigel ajal," meenutas rootslannad. Järgmised viis aastat hakkab ta käima regulaarselt kontrollis, esialgu iga kolme kuu tagant.

"Kuulake oma keha ja helistage mure korral arstile. See võib mõjutada kõiki ning tehke, mida saate, et aidata ennast ja teisi. Olen märganud, et minu puhul aitab ka sellest rääkimine."