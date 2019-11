Rootsi peatreener kritiseeris järgmise aasta EMi korraldust: mööda Euroopat ringi lennata tundub rumal

"Mööda Euroopat ringi lennata tundub rumal. Lisaks võivad mõned meeskonnad mängida oma kodus kuni kaks matši. Ma ei usu, et see on mõistlik süsteem," kritiseeris Andersson ajalehele Aftonbladet.



Kui 2024. aasta EM peetakse taas vaid ühes riigis - Saksamaal -, siis järgmisel suvel toimuvad mängud Londonis, Münchenis, Roomas, Bakuus, Peterburis, Bukarestis, Amsterdamis, Dublinis, Bilbaos, Budapestis, Glasgows ja Kopenhaagenis.

Andersson kardab, ei järgmisel suvel ei teki ka õiget finaalturniiri õhustikku, sest üheski korralduslinnas ei ole väga suurt rahvahulka.



Rootsi koondise kapten Andreas Granqvist nõustus peatreeneriga. "Ma ei saa sellest otsusest üldse aru," ütles ta Expressenile.