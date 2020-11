Rootsi koondise peatreener käis Milanos Zlataniga comeback'i arutamas

"Kohtumine läks väga hästi ja tulemuslikult ning me leppisime kokku dialoogi jätkumises," ütles Andersson alaliidu pressiteates, vahendab ajaleht Expressen.

Andersson koos alaliidu peasekretäri Hakan Sjöstrandiga reisisid Milanosse kolmapäeval ning järgmisel päeval saadi juba Zlataniga kokku, sest 24. novembri intervjuus Aftonbladet'ile oli ründestaar öelnud, et igatseb koondisemänge. "See, kes neid ei igatse, on oma karjääri juba lõpetanud. Ja mina ei ole karjääri lõpetanud," lausus Ibrahimovic.

"Kui Zlatan oli koondisemängude ideele avatud, tundus loomulik ja vajalik temaga kohtuda ja arutada asja nii ruttu kui võimalik. Mul on hea meel, et me saime temaga kohtumise nii kiirelt," ütles 58-aastane Andersson, kes juhendab Rootsi koondist alates 2016. aastast.

Expressen kirjutab, et alaliidu peasekretär Sjöstrand polnud nõus kohtumist pikemalt kommenteerima.

2. novembril postitas Ibrahimovic Twitterisse pildi endast Rootsi koondise särgis kommentaariga: "Pole ammu näinud." Sellest algasid meedias spekulatsioonid, kas Zlatan võiks rahvusmeeskonda naasta 2021. aasta suvel peetavaks EM-finaalturniiriks, kus Rootsi kuulub E-alagruppi Hispaania, Poola ja Slovakkiaga.

Ibrahimovic on aastatel 2001-2016 pidanud Rootsi koondises 116 mängu ja löönud 62 väravat, olles sellega meeskonna läbi aegade suurim väravakütt Sven Rydelli (43 mängu, 49 väravat aastatel 1923-1932) ees.

Ibrahimovic tegi debüüdi Rootsi koondises 2001. aasta 31. jaanuaril maavõistlusmängus Fääri saarte vastu (0:0). Tema viimaseks esituseks kollases särgis jäi 2016. aasta EM-finaalturniiri A-alagrupi 0:1 kaotusmäng Belgiale.

2014. aasta 4. septembril mängis ta ka sõprusmängus Eesti vastu, lüües Stockholmis Friends Arenal 2:0 võidumängu mõlemad väravad (3. ja 24. minutil.). 25. minutil teenis ta ka kollase kaardi.