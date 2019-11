Rootsi jalgpallur sattus Bukarestis rassistlike solvangute ohvriks

20-aastane Real Sociedadi mängumees valati esimest korda vilekoori ja solvangutega üle, kui ta 78. minutil vahetusest Marcus Bergi vastu platsile tuli. Staadioni teadustaja pidi seejärel nõudma, et publik rahuneks.

"Mõistagi teeb selline asi haiget. Häbilugu, aga me oleme sellisteks asjadels valmis," sõnas nooruke Isak.

Hiljem tuli peakohtunikul mäng korraks isegi peatada, sest Rumeenia poolehoidjad karjusid rassistlikke solvanguid.

"Paar minutit pärast seda, kui ma solvanguid kuulsin, ta (kohtunik) peatas mängu. Me arutasime olukorda ja matš sai jätkuda. Minu jaoks oli see okei," rääkis rootslane. "Parem on selliseid asju ignoreerida ja eluga edasi minna. Pole mõtet neile seda tähelepanu anda, mida nad otsivad."

Rootsi koondis võitis eile Rumeeniat 2:0 ja tagas sellega pääsu järgmise aasta EM-finaalturniirile.