Ronaldot vaid varumeestepingil näinud Korea fännid pöörduvad kohtusse

26. juulil Seoulis toimunud lahing Itaalia suurklubi ja kohaliku liiga tähtede vahel jäi 3:3 viiki. 60 000 pealtvaatajat ootasid pingsalt ka Ronaldo esitust, mis jäi siiski tulemata.

Fännid olid superstaari teost nii raevus, et karjusid tribüünil isegi Lionel Messi nime. Mõned korealased pöördusid Seouli õigusfirma Myngani poole. Kõik hagejad nõuavad korraldajatelt tagasi piletiraha 53 eurot, vähem kui üheeurost pileti komisjonitasu ning vaimse kahju korvamist 759 euro ulatuses.

"Tavaliselt tagastatakse sellistel juhtudel hagejatele vaid piletihind, kuid ma liigitan selle erijuhtumi alla, kuna ettevõtted kasutasid valereklaami kaudu jalgpallistaari fänne ära," ütles firma advokaat Reutersile.

"Mis puudutab vaimset kahju, siis tahaksin öelda, et mõned neist on tõeliselt innukad fännid. Seega nende jaoks on see eriti valus, kuna nad armastavad Ronaldot ja tahavad teda kaitsta, kuid antud olukorra tõttu ei saa nad seda teha."

"Meil on praegu kaks hagejat, kes firma (Korea agentuur The Fasta - toim) vastu kohtusse lähevad, aga ma olen täna saanud kõvasti kõnesid ja ma usun, et neid tuleb umbes 60 000 tükki veel," lisas advokaat.

The Fasta juhatuse esimees Robin Chang esines kohalikus telekanalis südantlõhestava avaldusega, kinnitades pisarsilmi, et matši lepingu järgi pidi Ronaldo tõepoolest 45 minutit oma oskusi rahvale demonstreerima. Preili Chang sai enda sõnul 34-aastase portugaallase plaanist terveks mänguks pingile jääda teada alles 10 minutit pärast teise poolaja algust.