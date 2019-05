Ronaldo või Messi – mida ütleb sinu lemmik sinu kohta?

Juba üle kümne aasta on arutatud, kas maailma parim jalgpallur on Lionel Messi või Cristiano Ronaldo. Millised inimesed fännivad ühte ja millised teist? Nagu selgub, peaks lemmikmängija ütlema fänni kohta nii mõndagi.

Oliver Holt lahkas Mail on Sunday veergudel teemat põhjalikult. Esiteks tuleb märkida, et Messi või Ronaldo on põhimõtteline küsimus. Üldjuhul meeldib üks ja teist pigem põlatakse. Avalikult võidakse küll öelda, et mõlemad on sümpaatsed mängumehed, kuid sügaval sisimas pooldatakse üht või teist.