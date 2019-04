Ronaldo tegi Messile ära, uskumatu statistika mõlemal

Kohtumises Milano Interiga tabamuse kirja saanud ning Torino Juventusele 1:1 viigi taganud Cristiano Ronaldo jõudis tipptasemel klubijalgpallis oma 600. väravani.

Madridi Reali eest on tabamusi 450, Manchester Unitedi eest 118, Juventuse eest 27 ja Lissaboni Sportingu eest 5. Kokku teeb see nii uhke numbri kui 600!

Messil, kes on kogu karjääri mänginud FC Barcelonas, on ette näidata 597 väravat. Müstilised mehed mõlemad, kõhklusteta.

