Ronaldinho võib naasta jalgpallimurule: 39-aastane äss on läbirääkimistes Euroopa väikeriigi klubiga

Malta meedia väidab, et praeguseks 39-aastase vutitähe esindajad on klubiga läbirääkimistes ning kuigi kokkuleppest veel praegu rääkida ei saa, on võimalus olemas, et Ronaldinho hakkab uuel hooajal just Maltal mängima.

Viimati mängis Ronaldinho suurel platsil ametlikus mängus jalgpalli 2015. aastal, kui esindas kodumaal Fluminense meeskonda. Toona sai ta kahe kuu jooksul kirja üheksa kohtumist, kuid ei jätnud väljakul head muljet ning osapoolte kokkuleppel leping lõpetati.

Pärast seda on ta aeg-ajalt mänginud Indias futsali, kuid tõsisemalt pole ta midagi ette võtnud.

Birkirkara on aastaid kuulunud Malta tipptiimide hulka, kuid mullu saadi liigas alles seitsmes koht. Klubi hingekirja kuulub muuhulgas näiteks ka selline mees nagu Muamer Svraka, kes esindas eelmisel aastal FCI Levadiat.