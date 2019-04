Ronaldinho 14-aastane poeg sõlmis esimese profilepingu

Noor Joao on Cruzeiro noortemeeskonnas mänginud viimased aasta aega, kusjuures ta pääses sinna ausal teel katsete kaudu: ta isegi varjas, et on Ronaldinho poeg, et teda ainult tema oskuste järgi hinnataks.

Nüüd on aasta möödunud edukalt ning Cruzeiro otsustas Joaod premeerida viieaastase profilepinguga.

"Joao Mendes on väga lootustandev mängija huvitava mängustiiliga," rääkis Cruzerio spordidirektor Amarildo Ribeiro tiimi kodulehele. "Usun, et ta hakkab peagi ka esindusmeeskonna uksele koputama. Ta on füüsiliselt suur, aga sellest hoolimata ka tehniliselt väga hea ning võib mängida rünnakul nii keskel kui äärel."

Ka Mendes ise oli viimase sammu üle õnnelik. "Cruzeiro on suurim klubi Brasiilias ning olen väga rahul, et saan siin mängida. Armastan seda klubi ning tänan juhatust, et nad minusse usuvad."