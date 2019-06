Ränk hoop Brasiilia koondisele: Neymar jääb Copa Americast eemale

Brasiilia sai eile Brasilia linnas toimunud maavõistlusmängus Katari üle kindla 2:0 võidu, kuid jäi ilma oma suurimast staarist. Pariisi Saint-Germaini ründeäss lonkas väljakult minema juba 17. minutil, olles nihestanud hüppeliigest. Ta viidi haiglasse uuringutele, kus tuvastati hüppeliigese sidemete rebend.

Brasiilia peatreener Tite ütles pärast mängu ajakirjanikele, et vigastus ei paistnud kuigi tõsine ning ta ei rutta Neymari veel üheksa päeva pärast algavalt Copa Americalt maha kirjutama. Neljapäeva hommikul alaliidust saabunud teated olid paraku kurvemad. Veel lisati teates, et Neymarile leitakse koosseisu asendus, peatreener Titel on aega nimekirjas muudatusi teha 13. juunini.

"Ma nägin teda ainult poolajal, ta hüppeliiges oli üles paistetanud. See ei tohiks olla väga tõsine vigastus. Loodan, et ta paraneb kiiresti," ütles Tite. "Neymar on väga eriline mängija."

Brasiilia väravad lõi 16. minutil peaga Richarlison ning kaheksa minutit hiljem lähilöögist Gabriel Jesus. Üleminutitel määrati Katarile videokorduste üle vaatamise järel penalti, mille Aasia meister siiski mööda lõi.

Brasiilia võõrustab enne turniiri veel 9. juunil maavõistlusmängus Hondurast, Copa Americat alustatakse 14. juunil mänguga Boliivia vastu. Turniir toimub kuuel staadionil ja viies linnas Brasiilias. A-alagruppi kuuluvad veel Peruu ja Venezuela.