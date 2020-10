Rahvuste liiga: Vähemuses lõpetanud Inglismaa kaotas Taanile, Prantsusmaa ja Portugal jätkasid võidukalt

Inglismaa koondis langes A-grupi teises alagrupis kolmandaks, kui kaotas koduväljakul Taanile 0:1. Kodumeeskond jäi juba 32. minutil vähemusse, kui teise kollase kaardi teenis Manchester Unitedi keskkaitsja Harry Maguire. Vaid paar minutit hiljem tegi Kyle Walker karistusalas vea ja kinkis taanlastele penalti, mille Christian Eriksen realiseeris.

Kuna Belgia võitis täna võõrsil Romelu Lukaku väravatest Islandit 2:1, on selle grupi liider nüüd maailma edetabelijuht Belgia 9 punktiga. Taanil ja Inglismaal on võrdselt 7 punkti, kuid nii väravate vahe kui omavahelised mängud on taanlaste kasuks.

Võidukalt jätkas Portugal, kes alistas ilma koroonaviirusesse nakatunud Cristiano Ronaldota mängides Rootsi 3:0. Kaks väravat lõi Liverpooli uus ründaja Diogo Jota, ühe lisas Bernardo Silva.

Maailmameister Prantsusmaa alistas MMi finaali kordusmängus Horvaatia 2:1 ja tõusis Portugali kõrvale 10 punkti peale. Prantslaste avavärava lõi Antoine Griezmann ja võiduvärava Kylian Mbappe 11 minutit enne lõppu.

1. alagrupis alistas Poola Robert Lewandowski kahe värava abil Bosnia ja Hertsegoviina 3:0 ja tõusis 7 punktiga esikohale. Bosnialased jäid juba esimese veerandtunni järel Anel Ahmedhodzici eemaldamise tõttu vähemusse. Itaalia ja Holland tegid samas alagrupis 1:1 viigi ning itaallastel on nüüd 6 ja hollandlastel 5 punkti.

Tulemused:

A-grupp:

Horvaatia 1 : 2 Prantsusmaa

Inglismaa 0 : 1 Taani

Island 1 : 2 Belgia

Itaalia 1 : 1 Holland

Poola 3 : 0 Bosnia ja Hertsegoviina

Portugal 3 : 0 Rootsi

B-grupp:

Soome 1 : 0 Iirimaa

Bulgaaria 0 : 1 Wales

Norra 1 : 0 Põhja-Iirimaa

Rumeenia 0 : 1 Austria

Venemaa 0 : 0 Ungari

Šotimaa 1 : 0 Tšehhi

Slovakkia 2 : 3 Iisrael

Türgi 2 : 2 Serbia

C-grupp:

Leedu 0 : 0 Albaania

Valgevene 2 : 0 Kasahstan

Eesti 1 : 1 Armeenia

Kreeka 0 : 0 Kosovo

Moldova 0 : 4 Sloveenia

Põhja-Makedoonia 1 : 1 Gruusia

Tabeliseisud