Publik vilistas põlvitavad jalgpallurid välja. FC Dallase mängumees: kohutavalt häbiväärne!

Tegemist oli esimese USA meistriliiga (MLS) mänguga pärast koroonakriisi puhkemist, kus lasti pealtvaatajad staadionile. Tribüünidel oli umbes 3000 inimest ning USA hümni ajal, kui jalgpallurid põlvitasid, et avaldada meelt rassistliku ebavõrdsuse vastu, oli kosta vilistamist ja hüüdeid.

"Kui häbiväärne see on?" teatas Cannon kohtumise järel. "Meil on fänne, kes vilistasid välja inimesed, kes võtsid selge seisukoha selle suhtes, millesse nad usuvad. Miljonid teised inimesed toetavad seda eesmärki. Minu arvates oli see täiesti vastik," kurjustas USA koondislane.

"Mul on fännide pärast kahju, sest keegi hüüdis hümni ajal "USA", saamata aru, mida põlvitamine tähendab," lisas 22-aastane Cannon.

Nashville võitis eilse mängu 1:0.