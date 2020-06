PSG tähtmängija aeg klubis on lõppemas

Kohaliku meedia andmetel andis PSG spordidirektor Leonardo Araújo esmaspäeval 35-aastasele brasiillasele teada, et tema lepingut, mis tänavu suvel lõppeb, ei pikendata. Väidetavalt polnud keskkaitsja nõus palkakärpega, et PSG-s uut lepingut saada.

Silvat seostatakse peamiselt AC Milaniga, kuhu ta enne PSG-sse siirdumist kuulus ning Evertoniga, kus on peatreeneriks Carlo Ancelotti, kelle käe all ta varasemalt mänginud on.

Kuigi Prantsusmaa kõrgliigas on tänavune hooaeg juba lõppenuks kuulutatud ning PSG-le ka tiitel kätte antud, siis tõenäoliselt saab Silva veel koduklubi eest võimaluse mängida. Nimelt on PSG võistlustules veel Meistrite Liigas, millega loodetakse jätkata augustis.

Alates 2012. aastast PSG-s mängiv Silva on PSG ridades tulnud seitsmekordseks riigi meistriks ning võitnud kokku Prantsusmaal erinevate sarjade peale 21 karikat.