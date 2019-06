PSG presidendil on klubi superstaaridest kõrini? "Nendele, kes oma suhtumist ei paranda, on uks lahkumiseks avatud"

Pariisi klubis mängivad mitmed suure raha eest ostetud staarmängijad ning presidenti häirib mängijate omavaheline sisekliima ja ühtlasi mängijate suhtumine klubisse.

"Mängijad peavad oma prioriteedid paika seadma," sõnas Al-Khelaifi Prantsusmaa väljaandele France Football. "Olukord peaks olema teistsugune. Mängivad peavad tulema klubisse ja ise tahtma pingutada rohkem. Nad ei ole tulnud siia, et lõbutseda."

"Kui mängijad sellise olukorraga ei nõustu, on uks neile lahkumiseks avatud. Nägemist!" jätkas Al-Khelaifi. "Ma ei taha enam meeskonnas näha superstaariliku käitumist."

"Tahan, et mängijad annaksid klubi eest kõik. Olen valmis arutama nende mängijate tulevikuplaane, kes ei mõista meie suhtumist. Meil on küll jalgpalluritega kehtivad lepingud, mida tuleb austada, kuid nüüd on klubi prioriteediks ühtne suhtumine."

PSG-l oli möödunud hooajal sisekliimaga mitmeid probleeme. Hispaania meedia teatel tülitsesid pärast Prantsusmaa karikafinaali omavahel ründajad Neymar ja Kylian Mbappe. Poolkaitsja Adrien Rabiot läks klubiga tülli ja külmutati märtsis üldse meeskonnast.