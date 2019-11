PSG kapten avaldas: Ibrahimovic vahetas minu tõttu klubi

Teatavasti olid nii brasiillasest keskkaitsja Silva kui Rootsi ründetäht Zlatan Ibrahimovic AC Milanis klubikaaslasest, kust nad mõlemad 2012. aasta suvel PSG ridadesse siirdusid.

"Olin just oma lepingu PSG-ga sõlminud, kui Zlatan mulle helistas," rääkis Silva Prantsusmaa meediale. "Ta küsis minult, kas ma tõesti liitun PSG-ga. Vastasin talle jaatavalt."

"See ei ole nali eks? Kui sa ei lähe, siis ma ka ei liitu PSG-ga. Kui sa valetasid mulle, siis ma otsin su üles!" vahendas Silva rootslase sõnu. "Zlatan on suurepärane inimene. Me oleme siiamaani pidevas suhtluses. Ma austan ja imetlen teda väga."

Kui Silva mängib Pariisis siiamaani, siis Ibrahimovic siirdus 2016. aastal Manchester Unitedi ridadesse.

Ibrahimovic lõi PSG särgis kõikide sarjade peale 180 matšiga 156 väravat. Silva on pariislaste särgis jooksnud väljakule 284-s kohtumises ja saanud kirja 16 tabamust.