PSG kaks tähtmängijat on peagi vabaagendid

PSG spordidirektor Leonardo kinnitas, et 33-aastane Cavani ja 35-aastane Silva lahkuvad suvel klubist vabaagentidena, sest nende lepingut ei pikendada. Mõlemad mehed peaksid siiski mängima augustis Meistrite Liiga miniturniiril, sest PSG on üks neljast meeskonnast, kel on veerandfinaalid läbitud.

Klubipoolne teadaanne tuli peale Ander Herrera paljastust, kus ta väitis, et Cavani soovib minna La Ligasse. Uruguailast on enim seostatud Madridi Atleticoga.

33-aastast ründajat on sel hooajal kimbutanud vigastused, mille tõttu on tema arvel 14 liigamängu, millest kuues alustas ta põhikoosseisus. Siiski suutis mees lüüa neli väravat ja anda kaks väravasöötu.