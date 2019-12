Prantsusmaal on raskusi enne EM-i sõprusmängude vastase leidmisega

Väidetavalt on märtsis prantslastega keeldunud mängimast Belgia, kes ei taha enne EM-i kaotada oma maailma esinumbri staatust. Prantsusmaa on FIFA edetabelis teisel kohal.

Koondisi, kes Prantsusmaale suure kaotuse hirmus ära on öelnud, on teisigi, nende seas ka Inglismaa, kes kardab, et ebaõnnestumine sõprusmängus võib mõjutata nende esitust finaalturiiril.

"Teised riigid on samamoodi meelestatud. Nad ütlevad, et Prantsusmaale kaotamine poleks kõige parem viis EM-iks valmistumist alustada. Inglismaa eelistab näiteks sel perioodil kohtuda Itaaliaga," ütles üks mängukorraldusega seotud allikas ajalehele L'Equipe.

Prantsusmaa loositi EM-il "surmaalagruppi" koos valitseva Euroopa meistri Portugali ja 2014. aasta maailmameistri Saksamaaga. Play-off'ist võib neile neljandaks tulla Island, Bulgaaria, Ungari, Rumeenia, Gruusia, Valgevene, Põhja-Makedoonia või Kosovo.