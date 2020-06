Prantsusmaa staadionitele hakatakse peagi fänne lubama

Kuigi ametlikult on öeldud, et 11.juulist lubatakse staadionitele kuni 5000 pealtvaatajat, võib see number veel suvel suureneda.

Selline otsus tähendab küllap seda, et nii French Cup kui ka League Cup toimuvad fännide keskel. Mõlemad sarjad on varasemalt edasilükatud koroonaviiruse tõttu.

Prantsusmaa jalgpalli kõrgliiga Ligue 1 ja Prantsusmaa jalgpallisarja tugevuselt teine liiga Ligue 2 katkestati mõlemad aprillikuus.

Prantsusmaa valitsuse sõnul hoitakse siiski epideemial silm peal. “Järgmised kokkuvõtted riigi olukorra kohta tehakse juuli keskpaiku, millele tuginedes tehakse edasised eriolukorra lõdvendamised või karmistamised.”

Aprillis keelas Prantsusmaa peaminister Edouard Philippe septembrini kõik sporditegevused, kuid piirangute kaotamise tõttu lubatakse kollektiivselt sportida juba esmaspäevast.