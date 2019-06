Prantsuse võimud vabastasid UEFA ekspresidendi Michel Platini

63-aastane prantslane viidi teisipäeva hommikul kohalike võimude poolt küsitlemisele seoses politseioperatsiooniga, mis uurib võimalikku korruptsioonijuhtumit seoses Katarile 2022. aasta jalgpalli MM-i korraldamisõiguse andmisega.

Välismaa meediaväljaanded kuulutasid algselt, et Platini vahistati kahtlustatuna korruptsioonis. "Platini lasti vabaks. Palju kära tekkis eimillestki," sõnas kolmapäeva varajasel hommikutunnil prantslase advokaat William Bourdon.

"Tegu oli pika küsitlusega, aga kuna uuriti nii 2016. aasta EM-i, mullu Venemaal toimunud jalgpalli MM-i ja 2022. aasta MM-i kohta, siis pole ka imestada," vahendas AFP Bourdoni sõnu.

Platini ise eitas seotust korruptsiooniga.

Katari nimetamine 2022. aasta jalgpalli MM-i korraldajaks on tekitanud palju küsimusi. Kaheldakse selles, kuidas riik ikkagi korraldamisõiguse teenis. Lisaks on küsimuse all, kas Katar on üldse sobilik riik MM-i korraldamiseks.

2014. aastal tunnistas Platini, et pidas salajasi kohtumisi endise jalgpalliametniku Mohammed bin Hammamiga vaid mõned päevad enne seda, kui Katarile anti õigus MM-i korraldamiseks. Hammamile määrati aga juba 2012. aastal eluaegne tegutsemiskeeld süüdistatuna korruptsioonis.