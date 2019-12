Prantsuse kaitsja tahab EM-finaalturniiril mängida Venemaa eest

"Alustasin paar kuud tagasi Venemaa passi saamise protseduuri," ütles 29-aastane prantslane ajalehele Izvestia. "See peaks mõne kuuga valmis saama."

Varem Prantsusmaa U20 koondist esindanud Le Tallec mängis 2014.-2015. aastani Saranski Mordovia klubis. Ta on abielus Venemaa naisega, neil on Moskvas maja ja nende pojal on Prantsuse-Vene topeltkodakondsus.

Le Tallec ütles, et on suur Venemaa, venelaste ja nende koondise peatreeneri Stanislav Tšertšesovi fänn. "Mulle meeldib Venemaa kultuur ja nende inimeste mentaliteet. Kui ma olen passi saanud ja treener mind vajab, võtan kutse loomulikult vastu. Mulle oleks suur au Venemaad esindada," lisas ta. "Kui ma passi saan, loodan tõesti, et treener hakkab mind jälgima."

Damien Le Talleci vanem vend Anthony Le Tallec on endine Liverpooli ründaja, olles seal aastatel 2001-2008 kirja saanud vaid 17 kohtumist.