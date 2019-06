Prantslannad lülitasid jalgpalli MM-il konkurentsist Brasiilia, Inglismaa alistas vastuolulises matšis Kameruni

Prantsusmaa läks kaheksandikfinaalis vastamisi tugeva Brasiiliaga. Avapoolaeg lõppes väravateta viigiga. Teise poolaja alguses viis Valerie Gauvin prantslannad juhtima. Gauvin oli võrku sahistanud ka esimesel poolajal, kuid videokohtunike süsteem VAR tühistas tolle tabamuse.

Kõigest kümmekond minutit hiljem viigistas brasiillannade poolt seisu Thaisa. Kohtunik tühistas algselt suluseisu määrates värava, kuid taas sekkus VAR, mis luges tabamuse ära. 1:1 viigiseisul ka normaalaeg lõppes.

Lisaajal tõi prantslannadele 2:1 võidu värava koondise kapten Amandine Henry, kes suunas 107. minutil peaga väravasse Amel Majri karistuslöögi. Prantsusmaa kohtub veerandfinaalis USA ja Hispaania vahelise kohtumise võitjaga.

Päeva esimeses kohtumises alistas Inglismaa 3:0 Kameruni, kus palju kõneainet tekitas VAR ja Kameruni koondislaste käitumine VAR-i otsustele. Inglannad läksid kohtumist juhtima Stephanie Houghtoni tabamusest 14. minutil.

Poolaja lõpus duubeldas Ellen White inglannade eduseisu. Kohtunik tühistas algselt suluseisu tõttu värava, kuid VAR näitas, et suluseisu siiski polnud. Selle otsusega polnud absoluutselt rahul Kameruni koondislased, kes protestisid lõpliku otsusega ja andsid peakohtunikule märku, et staadionil olev teleekraan näitas, et värav sündis ikkagi suluseisust. Kamerunlaste protestimise tõttu venis mängu jätkamine mitu minutit.

Teine poolaeg algas sarnase mänguviivitusega. Nimelt sahistas Kameruni Ajara Nchout võrku, aga VAR leidis, et värav sündis napist suluseisust. Otsuse järel hakkasid kamerunlased taas ägedalt protestima ning mängu jätkamine venis mitmeid minuteid. Inglismaale vormistas lõpuks 3:0 võidu Alex Greenwoodi värav 58. minutil.