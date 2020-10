Positiivse koroonatesti andnud Cristiano Ronaldo põgenes Portugalist Itaaliasse

Portugali jalgpalliliit oli teisipäeval teatanud, et Ronaldol diagnoositi koroonaviirus ning nende ründekuulsus jääb eemale tänasest Rahvuste liiga mängust Rootsi vastu.

Alaliidu teatel tunneb Ronaldo end hästi ning ühtegi haigussümptomit tal pole. Portugallane paigutati positiivse testi järel Lissaboni hotelli, kus ta pidanuks 14 päeva karantiinis viibima.

Juba täna lendas aga Ronaldo eralennukiga Lissabonist Torinosse. Jalgpallitähte ootas Tiresi lennujaamas kiirabi, kelle kaasabil ta Torinosse toimetatakse.

Portugali meedia andmetel on sellise reisi peapõhjuseks asjaolu, et kui Portugalis pidanuks Ronaldo jääma karantiini 14 päevaks, siis Itaalias on karantiini kestuseks 10 päeva.

Portugali valitsus lühendas seejuures täna pärastlõunal riigis kehtiva karantiini samuti kümnele päevale, kuid Ronaldo oli selleks ajaks juba lennukisse jõudnud.

Kui Ronaldo koroonatest on negatiivne, pääseb ta karantiinist 23. oktoobril. Viis päeva hiljem kohtub tema koduklubi Juventus tähtsas Meistrite liiga mängus Barcelonaga. Enne seda tuleb Ronaldol vahele jätta Juventuse mängud Crotone ja Kiievi Dünamoga.

Ronaldo oli viimati võistlustules möödunud pühapäeval, kui Portugal tegi võõrsil Prantsusmaaga UEFA Rahvuste Liiga matšis 0:0 viigi.