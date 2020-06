Portugali tähtmängija vastus igipõlisele küsimusele: siin ei saa debatti pidata

"See on debatt, mida ei saa pidada," rääkis 25-aastane Silva BBC-le. "Peame olema õnnelikud, et saame neid samal ajal mängimas näha. Nad on ühed parimad, kui mitte kaks kõige paremat mängijat eales."

Silva lisas, et on väga õnnelik võimaluse üle mängida koondises koos Ronaldoga. "See on midagi väga unikaalset ning saan oma lastele ja lastelastele rääkida, kuidas talle resultatiivseid sööte jagasin."

"Ronaldo on eeskujuks kõigile nii väljakul kui selle kõrval. Portugali koondisega treenime tavaliselt hommikuti. Kui pärastlõunal mängivad teised kaarte, siis tema läheb jõusaali," kiitis Silva kaasmaalast. "Tähtsatel hetkedel on ta alati teiste jaoks olemas."