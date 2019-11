Portugal kindlustas pääsu EM-ile, Ronaldo jõudis ühe värava kaugusele võimsast tähisest

Portugal vajas edasipääsu kindlustamiseks võitu või pidi lootma, et Serbia ei suuda samal ajal võita Ukrainat. Lõpuks läksid täide mõlemd variandid

Portugal midagi juhuse hooleks ei jätnud ja võttis Luksemburgi üle 2:0 võidu. Külalised viis juhtima Bruno Fernandez, lõppseisu vormistas Cristiano Ronaldo 86. minutil Cristiano Ronaldo. Ühtlasi oli see portugallase jaoks koondisekarjääri 99. tabamuseks! Vähemalt 100 tabamuseni on jõudnud vaid Ali Daei, kelle on Iraani koondise eest kirjas 109 väravat.

Tõelise põnevuskohtumise pidasid maha Serbia ja Ukraina. Dušan Tadic viis 9. minutil serblased juhtima, 33. minutil viigistas seisu Roman Jaremtšuk. Teise poolaja algul pääses Serbia tänu Aleksandar Mitrovici tabamusele taas juhtima, aga Ukraina suutis lõpuks välja võidelda 2:2 viigi. Kolmandal lisaminutil jõudis tabamuseni Artem Besjedin.

B-grupi võitis Ukraina, kes kogus 20 punkti. Teisena edasipääsu taganud Portugali arvele jäi 17 silma. Serbia pidi leppima kolmanda kohaga. Luksemburg saavutas nelja punktiga neljanda koha, ainsana jäi grupis võiduta Leedu.