Portaal: Prantsusmaa legendist võib saada Barcelona peatreener

Enamasti on Kataloonia gigandid enda treeneriks palganud mehe, kel on tugevad sidemed organisatsiooniga. Setien oli selles osas muidugi erand. Mõned allikad väidavad, et klubijuhid ei plaani enam meeskonna legendi Xavit etteotsa tuua, sest ta on varem sellisest pakkumisest loobunud. Tõenäolisemaks kandidaadiks on seni peetud aastaid Tottenham Hotspuri juhendanud Mauricio Pochettinot. Tema kahjuks räägivad aga sidemed liigarivaali Espanyoliga.

France Football andmetel on Thierry Henry üks treenerikandidaatidest. Prantslane veetis väga edukad aastad vahemikus 2007-2010 just Kataloonias. Tema esimene peatreenerikogemus Monacos oli põrumine. Henry püsis Prantsusmaa meeskonnas kõigest neli kuud enne, kui ta vallandati.

Sellest saadik on ta juhendanud Ameerika MLS-i Montreali tiimi, kuid ei suutnud neid viia 16 parima hulka. Kõlab ebatõenäolisena, et Barcelona palkaks endale treeneri, kelle ajalugu ei ole võidukas.

Kataloonia gigandid otsivad endale küllap kedagi, kes tunneb nii meeskonda kui ka organisatsiooni. Sellegipoolest oleks Henry üllatav valik.