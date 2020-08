Portaal: Messi kutsus kokku Barcelona juhatuse, et arutada klubist lahkumise tingimusi

Portaali Goal.com andmetel on Messi kutsunud kokku Kataloonia gigantide juhatuse, et siluda suhteid ning leppida kokku üleminekuga seotud tingimustes.

Teisipäeval teatas Messi, et soovib pärast 20 aastat Hispaanias mängimist sealt lahkuda. Olukord mängija ja klubi vahel on olnud viimased kuud pingeline, sest argentiinlane on väljendanud pahameelt mitmete klubi otsuste üle müüa potentsiaalikaid noormängijaid. Messi aga ei soovi klubiga halbu suhteid ning ta ei taha organisatsiooni šokeerida oma üleminekuga.

Mitu korda maailma parimaks jalgpalluriks kroonitud ründaja on vihjanud, et kavatseb murda oma vaikuse ning põhjendada fännidele, miks tal on soov lahkuda FC Barcelonast.