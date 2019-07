Portaal: Argentina jalgpallikoondis võib astuda ennenägematu sammu. Sel juhul võivad nad MM-valiksarjas vastamisi minna ka Eestiga

Fox Sportsi Argentina portaal kirjutas, et UEFA oli argentiinlasi kutsunud mängima Rahvuste liigat ja kui koostööst asja saab, siis võib Argentina 2022. aasta MM-valiksarjas kaasa teha Euroopa tsoonis. Fortuuna tahtel võib Argentina kohtuda ka Eestiga.

Teised allikad pole Fox Sportsi andmeid kinnitanud või ümber lükanud.

Millisest karistusest käib jutt?

Copa Americal korduvalt kohtunikke CONMEBOL-i kritiseerinud Messi võib saada kuni kaheaastase võistluskeelu, kirjutas väljaanne AS.

CONMEBOL mõistis Messi väljaütlemised oma avalduses teravalt hukka. "Need süüdistused näitavad lugupidamatust Copa America ning kõikide jalgpallurite ja sadade töötajate vastu. COMNEBOL on alates 2016. aastast väsimatult töötanud selle kallal, et muuta Lõuna-Ameerika jalgpalli läbipaistvamaks ja professionaalsemaks," seisis avalduses.

COMNEBOL-i korraldatavate võistluste reeglites on kirjas, et alaliidu solvamine ja selle maine kahjustamine võib kaasa tuua kuni kaheaastase võistluskeelu.