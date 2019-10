Põhjamaad tahavad üheskoos korraldada jalgpalli MM-i

Teisipäeval kohtusid alaliitude esindajad Stockholmis, et oma ideid Põhjamaade Nõukogule esitleda ja hetkeolukord kaardistada, kirjutab Soccernet.ee. Soome jalgpalliliidu teatel kiitis Nõukogu esialgse plaani heaks, et innustada tüdrukuid jalgpalliga tegelema ja tõsta esile Põhjamaade rolli soolise võrdõiguslikkuse küsimustes.

"Me näeme, et naiste jalgpall on tulnud, et jääda. 2019. aasta MM-il Prantsusmaal mängiti pilgeni täidetud staadionitel ja hiiglasliku teleauditooriumi ees," rääkis Taani jalgpalliliidu esimees Jesper Möller väljaandele The Local.

Sel suvel Prantsusmaal osales MM-il veel 24 naiskonda, juba nelja aasta pärast tahetakse kaasata 32 koondist.