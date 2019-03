Põhja-Iirimaa põhimees ei pruugi Eesti vastu mängida

28-aastane Evans, kes on Põhja-Iirimaad esindanud 52 korda, pidi laupäeval Blackburni 2:4 kaotusmängus Sheffield Wednesday vastu 68. minutil jalalihase vigastuse tõttu platsilt lahkuma.

Põhja-Iirimaa peatreener Michael O'Neill eeldab, et Evans liitub ikkagi nende treeningutega. "Corry kohal on väiksed küsimärgid. Eks me näe, milline tema olukord nädala edenes on," sõnas O'Neill, kirjutab BBC Sport.

"Will Grigg ja Gareth McAuley on kaks mängijat, kelle olukorda me samuti jälgime, kuid ülejäänutega on kõik korras," lisas peatreener.

Evans on löönud koondisekarjääri jooksul ka kaks väravat. Neist viimane sündis Põhja-Iiri eelmises mängus, kui Rahvuste liigas kaotati Austriale 1:2.

Põhjaiirlased võtavad Eesti vastu neljapäeva õhtul Windsor Parkil Eesti aja järgi kell 21.45, Valgevenega mängitakse samal staadionil pühapäeval.