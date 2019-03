Põhja-Iirimaa peatreener mängust Eestiga: alateadlikult kartsime, kuid värav võttis pinge maha

„Alateadlikult võid ju arvata, et tulemus võib minna hoopis teises suunas,“ rääkis O'Neill, kes oli enda sõnul siiski mängu eel aga enesekindel. „Kokkuvõttes tuleb öelda, et peame väljaku viimasel kolmandikul enda mängu siiski parandama. Viimased söödud peavad olema paremad. Lisaks ei saanud me karistusalas piisavalt palli.“

O'Neilli sõnul muutus nende mäng pingevabamaks 56. minuti järel, kui väravani jõudis Niall McGinn. „Esimese värava järel kadus pinge õlgadelt ning saime hakata mängima vabamalt,“ lisas ta.