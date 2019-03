Pique Zlatanist: ta ütles, et raha ei ole kõige olulisem. Kõige tähtsam pidi olema omada väga palju raha

Viimati rääkis Pique Movistar+ saates „La Resistencia“ rahast. Esmalt teatas ta, et seda va krõbisevat on tal ikka jube palju. Praeguseks on 32-aastane mängumees teadupärast Hispaania koondise esindamisest loobunud ning Barcelonas mängimise kõrval on ta sukeldunud ka ärimaailma. Muuhulgas aitab ta reformida Davis Cup'i.

„Mul on raha piisavalt. Minu pangakontol olev summa on suurem Espanyoli ühe hooaja eelarvest. Mul ei ole ainult 57 miljonit eurot. Mul on ikka kõvasti rohkem raha,“ teatas keskkaitsja.

Kui Pique käest uuriti, kas ta on oma varanduse suurusest lummatud, siis leidis keskkaitsja, et on olemas mängijaid, kelle jaoks on raha veelgi tähtsam. Selleks meheks pidi olema Zlatan Ibrahimovic.

„Maailmas ei ole inimest, kes suudaks raha rohkem armastada,“ teatas Pique endise tiimikaaslase kohta. „Ühel päeval teatas ta meile, et raha ei ole maailmas kõige tähtsam. Me ei vastanud midagi ja seepeale kostis ta, et kõige tähtsam asi on omada palju raha.“