PILTUUDIS | Malmö vandaalid said oma tahtmise: Ibrahimovici kujul saeti jalad läbi

Rootsi koondise kõigi aegade suurima väravaküti auks püstitatud kuju hakati ründama novembrikuus, kui Malmö klubis karjääri alustanud Ibrahimovic ostis oma endise koduklubi asemel Hammarby vutimeeskonna.

"Ma mõistan, et osad inimesed on pettunud Zlatani käitumisest, kuid tema ausamba rüvetamine on lihtsalt lubamatu. Sellist vastuseisu peaks näitama demokraatlikumal moel," sõnas Malmö abilinnapea Frida Trollmyr AFP-le.

Trollmyr lisas, et nad hakkavad veebruari alguses arutama, kas Ibrahimovici kuju on mõtet uuesti Malmösse püstitada või võiks sellele leida mõne teise koha.