Pikk karjäär veel ees: 36-aastane Dani Alves sõlmis kolme aasta pikkuse kontrahti

2002. aastal kodumaa tolmu jalgelt pühkinud Alves sõlmis kolme aasta pikkuse lepingu Sao Pauloga.

Alves oli PSG-st lahkumise järel vabaagent ning tema vastu tundsid teise seas huvi Londoni Arsenal ja Manchester City. Vanameister otsustas naasta aga kodumaale.

Alvese profikarjäär sai 2001. aastal alguse kodumaal Bahia tiimi ridades. 2002. aastal siirdus ta Hispaania klubi Sevilla ridadesse. 2008. aastal lõi ta käed FC Barcelonaga. 2016. aasta suvel viis tema tee Torino Juventusesse ning aasta hiljem PSG-sse.

Hispaania meistriks on ta tulnud kuus korda. Sinna kõrvale on tal ette näidata ka üks Itaalia meistritiitel ning kaks Prantsusmaa meistritiitlit. Meistrite liiga võitis ta Barcelonaga kolmel korral. Brasiilia koondisega on tal suurimateks saavutusteks Copa America võitmine 2007. ja 2019. aastal. Brasiilia koondist on ta esindanud 115 korda.