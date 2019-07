Piinlik lugu: Inglismaa koondise jalgpallur minestas alkoholiuimas

Alli sõbratar Ruby Mae, kes tähistas puhkusereisi ajal oma 25. sünnipäeva, pidi jalgpalluri ärkvele turgutamiseks ja rannast minema toimetamiseks kaks tursket meest appi paluma, kirjutab The Sun.

Intsident juhtus kolmapäeva õhtul kell kaheksa. Üks pealtnägija sõnas Inglise kõmulehele, et paarike oli enne seda terve õhtupooliku rannabaaris alkoholi tarvitanud.

"Ruby arvas, et Dele on magama jäänud ega suutnud teda äratada. Algul tegi see talle ja tema sõpradele nalja, kuid hiljem tuli neil kaks suurt meest appi paluda, et Dele üles äratada ja minema talutada," sõnas pealtnägija.

Kevadel Meistrite liiga finaalis mänginud Alli teenib oma koduklubis Tottenhamis 100 000 naela ehk umbes 110 000 euro suurust nädalapalka.