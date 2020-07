Pep Guardiola kommenteeris kuulujutte Lionel Messi jahtimisest

Barcelona legendi Messit on rahvusvahelises meedias juba pikalt seostatud praegusest koduklubist lahkumisega. Kuulujutud said hoogu juurde möödunud nädalal, kui Hispaania raadiojaam Cadena Ser teatas, et Messi ja tema ise Jorge on Barcelonaga läbirääkimised uue lepingu osas lõpetanud. Peamiselt on argentiinlast seostatud just Cityga, kus peatreeneriks Guardiola, kelle käe all Messi aastaid tagasi mängis.

Nüüd teatas aga kogenud peatreener, et tema Messit ei jahi. "Ma ei kavatse üleminekutest enne hooaja lõppu rääkida. Minu soov on aga, et Messi jätkaks Barcelonas," vahendas Goal.com Guardiola sõnu.

33-aastase argentiinlase praegune leping Barcelonaga lõppeb järgmise aasta suvel.