Pele poeg avaldas, et vutilegend on depressioonis ega käi enam väljas

"Ta on oma mobiilsuse mõttes väga habras ning seetõttu kannatab depressiooni all," ütles Edinho, kelle sõnul ei saa Pele enam normaalselt käiagi.

"Kujutage ette, ta on "kuningas", kes on alati olnud niivõrd imposantne kuju, ja nüüd ei saa enam käiagi. Ta tunneb sellepärast ääretut piinlikkust."

Pele on erinevate haiguste tõttu viimastel aastatel tihti haiglas olnud. Puusaoperatsioonid on teda nii palju räsinud, et ta käib nüüd elu lõpuni kõndimistoega.

"Tal läheb paremini kui siis, kui ta hiljuti ratastoolis oli, aga siiski on tal käsil rasked ajad," lisas 49-aastane Edinho.

Pelet nähti viimati avalikkuses mullu aprillis, kui ta tegi Pariisis reklaamitööd koos PSG staari Kylian Mbappega, kuid veidi aega pärast seda sattus ta juba neeruprobleemiga haiglasse.

2014. aastal viibis Pele intensiivravis dialüüsis seoses tõsise kuseteede infektsiooniga. Brasillasel on alles vaid üks neer, kuna mängu ajal murdunud roide tõttu tuli arstidel teine eemaldada.