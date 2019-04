"Pele mantlipärijaks" kutsutud Kylian Mbappe: ma ei jõua kunagi Pele saavutuseni

20-aastane Mbappe, kellest sai alles teine teismeline, kes MM-finaalis värava löönud, kui Prantsusmaa alistas möödunud suvel 4:2 Horvaatia, on senise karjääri jooksul löönud 83 väravat.

Kolmekordse maailmameistri Pele aastate jooksul löödud väravate arv erineb erinevate portaalide teatel. Brasiillasse enda sõnul on tema arvel 1025 tabamust.

"Isegi, kui arvestada minu lapsepõlves ja PlayStationiga mängides löödud väravaid, ei jõuaks ma Pele saavutuseni," sõnas Mbappe. "Sinna on väga pikk tee. Püüan jõuda nii lähedale kui võimalik, aga usun, et ka karjääri lõpuks olen veel pikalt maas temast."

"Loodan, et ta jõuab ühe tuhande tabamuseni, see oleks väga hea, sest minul on neid 1025!" sõnas Pele.

Mbappe kohta, keda on tihti võrreldud Pelega, on ka brasiillane ise sõnanud, et näeb prantslases iseennast. "Ma usun, et temast võib saada järgmine Pele! Inimesed arvavad, et teen nalja, kuid räägin seda täiesti tõsiselt," rääkis Pele tänavu jaanuaris.