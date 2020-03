"Usun, et praegu on Cristiano Ronaldo kõige järjekindlam mängija maailmas, kuid samas ei saa unustada ka Messit, ehkki ta pole ründaja," arutles Brasiilia koondise kolmel korral maailmameistriks aidanud Pele.

Kes on aga läbi aegade parim jalgpallur? "Sellele on raske vastata, sest me ei saa unustada brasiillasi Zicot, Ronaldinhot ja Ronaldot. Euroopas mängisid omal ajal Franz Beckenbauer ja Johan Cruyff."

"See ei ole minu süü, aga usun, et Pele oli neist kõigist parem," tõdes brasiillane enda kohta. "Maailmas saab olla ainult üks Pele. Pole olemas mitte kedagi teist minusugust."