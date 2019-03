Paul Pogba: Madridi Realis mängimine on iga jalgpalluri unistus

"Nagu ma alati öelnud olen, Madridi Real on unistus kõigi jaoks. Tegemist on ühe maailma suurima klubiga," sõnas Prantsusmaa koondislane enne 2020. EM-i valikmängu Moldovaga.

"Klubi juhendab ka Zinedine Zidane, kelle käe all mängimine oleks unistus kõigile, kellele meeldib jalgpall," rääkis Pogba. "Praegu mängin ma siiski Manchesteris (United - toim). Iial ei tea aga, mida tulevik toob. Hetkel olen ma Unitedi mängija ja olen õnnelik."

Pogba karjäär Unitedis oli küsimärgi all veel tänavuse hooaja keskel prantslase keeruliste suhete tõttu peatreeneri Jose Mourinhoga. Detsembris vallandatud Mourinho asemel peatreeneriks nimetatud endise ründetähe Ole Gunnar Solskjaeri käe all on Pogba leidnud uue hingamise. Norralase juhtimise all on Pogba löönud üheksa väravat ning andnud seitse resultatiivset söötu.

"Tahame, et Solskjaer jätkaks ka edaspidi (tema leping kehtib hooaja lõpuni - toim). Tulemused on olnud suurepärased," sõnas Pogba. "Ma saan temaga väga hästi läbi, tal on kõikide mängijatega hea suhe. Solskjaer väärib klubi juures jätkamist. Ta tõi meeskonda tagasi vabaduse ja tahte mängida jalgpalli, mis meil varasemate tulemuste tõttu oli kadunud."