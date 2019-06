OTSEBLOGI | Jalgpalli Rahvuste liiga poolfinaal: Holland asus lisaajal Inglismaa vastu 2:1 juhtima

Inglismaa - Holland

3:1 Hollandile! Nüüd puterdas Ross Barkley ära - tema valesöödu järel saadab Quincy Promes palli tühja väravasse.

Nii sündis hollandlaste teine värav, mis on nüüd märgitud Walkeri omaväravaks. https://twitter.com/UEFAEURO/status/1136740015764119558

Inglased vahetavad: Dele Alli tuleb Declan Rice`i asemele. Kas Southgate`i valitud poolkaitseliin Delph, Rice ja Barkley oli ikka õige?

Lisaaja esimene poolaeg on lõppenud.

Jordan Pickford on täna teinud juba kaheksa tõrjet. See on Inglismaa koondise viimase kuue aasta rekord - 2013. aastal tegi Joe Hart Brasiilia vastu neid üheksa.

Jordan Pickford päästab Inglismaa! Ta tõrjub vabaks jäetud Depay pealöögi!

See oli täielik John Stonesi käkk! Manchester City keskkaitsja hakkas oma karistusala joonel ümber pöörama ja kaotas palli Memphis Depayle, kelle löögi suudab Pickford imekombel tõrjuda, kuid järgnevalt on pallil jaol Quincy Promes ja pall maandub väravas...

Quincy Promes viib 97. minutil Hollandi juhtima!

Hollandlaste ohtlik karistuslöök, kuid Depay löök lendab täpselt Pickfordi kätte. Ronald Koeman oleks tahtnud seda lööma minna...

Van Dijk sai nurgalöögi järel peaga löögile, kuid inglaste kaitsja lööb palli enne väravajoont ära!

https://twitter.com/UEFAEURO/status/1136735902993125377

KÕIK! Normaalaeg lõppes 1:1. Ees ootab lisaaeg.

Memphis Depay võimalus inglaste puterdamise järel, kuid ka tema lööb heast positsioonist mööda!

Lingard spurdib karistusalasse ja lööb peale, kuid palju mängijaid on ees ja pall lendab väravast mööda.

https://twitter.com/UEFAEURO/status/1136731802826153986

Lisatakse lausa seitse lisaminutit. Ilmselt VARi olukordade tõttu.

Kane pöörab karistusala joonel ümber ja lööb ühe puutega peale, kuid mööda.

Ei! VAR otsustab, et penaltit ei tule.

Minut hiljem on juba inglaste värava all üliohtlik olukord. Kas pall puutus inglaste kätt? Tundub, et pigem puutus pall hollandlaste tsenderduse järel kaitsja selga. VAR vaatab olukorra üle.

EI! VAR otsustab, et oli suluseis ja värav ei loe!

Vahetusmees Jesse Lingard lööb 2:1 Inglismaale! Kas oli suluseis? Väga kenasti välja mängitud olukord.

Nii mängis De Ligt inglaste kaitsjad üle. https://twitter.com/UEFAEURO/status/1136731283336437761

Vahetusest sekkunud Donny van de Beeki suurepärane võimalus, kuid pall lendab üle!

Inglismaa on viigivärava ja Hendersoni väljakule tulemise järel järel selgelt elavnenud.

77. minutil inglaste kolmas vahetus: Euroopa meister Jordan Henderson Fabian Delphi asemele. Kas see vahetus ei jäänud pisut hiljaks?

Palli valdamine Hollandile lausa 62 vs 38%, pealelöögid 14:6 (raamidesse 7:3).

1:1. Holland viigistab! Matthijs de Ligt heastab 73. minutil oma vea penalti puhul ja lööb peaga värava! See oli õhus.

Inglaste karistuslöök on taas ohtlik: Stones lööb peaga mööda!

Hollandil kaks vahetust korraga: sisse Quincy Promes ja Donny van de Beek, puhkama said Marten de Roon ja Ryan Babel.

67. minut: Inglased on ligi 10 minutit kaitses istunud, kuid Holland ei suuda midagi üliohlikku luua.

Nii oskas Sancho mõnelt meetrilt väravavahile sülle lüüa. https://twitter.com/UEFAEURO/status/1136725918507044870

Inglaste teine vahetus: Jesse Lingard tuleb Sancho asemele.

Kane on viimases kolmes Inglismaa koondise mängus värava löönud. Kas ka täna? https://twitter.com/UEFAEURO/status/1136723172752015361

55. minutil olukord teise värava all - Depay sai vabalt löögile, aga Pickford tõrjus kindlalt.

Briti kommentaatorid ei suuda uskuda, kuidas Jadon Sancho sealt väravat ei löönud. Samas kiidetakse Leicester City 22-aastase kaitsja Ben Chilwelli briljantset tsenderdust.

Jasper Cillessen päästis Hollandi! Väravavaht püüdis Sancho lähilöögi! Enne seda nõudsid hollandlased penaltit, kuid isegi VARi ei võetud abiks...

Inglaste karistuslöögi järel oli tekkimas ohtlik olukord, kui kaks Hollandi kaitsjat segasid üksteist, ent inglaste pealelöök takerdus seejärel kaitsjatesse.

Inglased on teinud ka esimese vahetuse - Rashfordi asemele tuli Harry Kane.

Teine poolaeg on alanud.

https://twitter.com/UEFAEURO/status/1136718352133627906

Avapoolaeg lõppeb Inglismaa 1:0 eduseisus. Teisel üleminutil oli Matthijs de Ligtil võimalus viigistamiseks, kuid tema pealöök ei leidnud teed väravasse. Inglased peavad õnne tänama, et juhivad.

Ben Chilwell sai avapoolaja lõpus vigastada, kuid suudab arstiabi saamise järel jätkata. Varumeeste hulka kuuluv paremkaitsja Danny Rose jõuti juba sooja tegema saata.

https://twitter.com/UEFAEURO/status/1136715989654081539

Rashford pettis väravavahi kenasti ära. https://twitter.com/UEFAEURO/status/1136715148721360896

Marcus Rashford viib 32. minutil Inglismaa penaltist 1:0 juhtima

Ja Inglismaa teenib penalti! Ajaxi täht Matthijs de Ligt tõestab, et on siiski kõigest inimene, tehes Rashfordile karistusalas vea. Tõeline kingitus seni mängu domineerinud Hollandilt.

Inglased teevad liiga palju lihtsaid pallikaotusi ning siiani on Hollandi keskväljamehed inglaste poolkaitsjad üle mänginud.

Pickford tõrjub kergelt Depay löögi.

Holland valdab pisut enam palli, kuid midagi üliohtlikku pole kumbki meeskond suutnud esimese 20 minutiga luua.

Kaks kõva endist keskkaitsjat ja praegust edukat peatreenerit: https://twitter.com/UEFAEURO/status/1136710019087552516

Imelik on mänguvalmis Kane`i varumeeste pingil näha. https://twitter.com/UEFAEURO/status/1136709254063304704

11. minutil tekib Hollandil Declan Rice`i pallikaotuse järel ohtliku kontra koht, kuid Memphis Depay üritab pealelöögi asemel kaitsjast mööda mängida ja kaotab palli.

Jadon Sancho näitab mitmes kord oma suurepärast kiirust, kuid otsustav sööt pole kontrarünnakul täpne.

Steven Bergwijn lööb peale, ent midagi üliohtlikku ei teki ja see on Jordan Pickfordile kerge saak.

Holland oli 6. minutil inglaste karistusala joonelt löögile pääsemas, kuid kaitsjad jäävad ette ja sellega olukord lõppeb.

3. minutil inglastele nurgalöök, mille järel pääseb Maguire löögile, kuid pall vuhiseb üle värava.

Mäng on alanud!

https://twitter.com/UEFAEURO/status/1136700210850271232

https://twitter.com/UEFAEURO/status/1136701664990244865

Ja siin on mõlema meeskonna 4-3-3 formatsioon:

Selline peaks olema hollandlaste formatsioon: https://twitter.com/OnsOranje/status/1136686702066638849

Inglismaa algkoosseis: https://twitter.com/UEFAEURO/status/1136692255350300672

Hollandi algkoosseis: https://twitter.com/UEFAEURO/status/1136691102277410817