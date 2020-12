OTSEBLOGI | FIFA aasta parimaks meesmängijaks kuulutati esmakordselt Robert Lewandowski. Vaata, kellele läksid teised auhinnad!

FIFA aasta parimate auhinnagala 2020

Lewandowski see on! Eile Bundesliga karjääri 250. väravani jõudnud Poola koondise ründaja saab elus esimest korda nii suure tunnustuse osaliseks. Infantino annab selle auhinna isiklikult teises ruumis kusagil kaugemal mehele üle. https://twitter.com/FIFAcom/status/1339656162543882241

Lucy Bronze'i kõne on lõppenud. Nüüd siis peaauhinna juurde...

2020. aasta FIFA naisjalgpalluri tiitel läheb kaitsjale Lucy Bronze'ile (Inglismaa, Lyon/Man City). https://twitter.com/FIFAWWC/status/1339653705357008899

Välja hakatakse kuulutama aasta naisjalgpallurit.

Messi oli 14. aastat järjest FIFA sümboolses koosseisus. Võimas. https://twitter.com/FCBarcelona/status/1339650945572024322

Meenutatakse ka Paolo Rossit.

Käimas on Diego Maradona mälestamise minutid.

Meeste sümboolne 11: Becker; Alexander-Arnold, Van Dijk, Ramos, Davies; Kimmich, De Bruyne, Thiago; Messi, Lewandowski, Ronaldo. https://twitter.com/FIFAcom/status/1339647558902312962

Naiste sümboolne 11 aastal 2020: Endler, Bronze, Renard, Bright, Heath, Boquete, Bonansea, Rapinoe, Cascarino, Miedema, Harder.

Nüüd kuulutatakse välja sümboolsed koosseisud (naised ja mehed).

FIFA Fan Award läks mehele, kes oma koduklubi mängudele iga kord 60 km jala kõnnib! https://twitter.com/FIFAcom/status/1339643934717456385

Ausa Mängu auhind läheb väljakul vastasmängija elu päästnud 17-aastasele Mattia Agnese. https://twitter.com/FIFAcom/status/1339643216568721413

Teist aastat järjest kroonitakse FIFA parimaks meestreeneriks Jürgen Klopp (Liverpool). Pika ninaga jäid Marcelo Bielsa (Argentina, Leeds United) ja Hans-Dieter Flick (Saksamaa, Bayern).

Wenger viskas ka väikse killu. Endine Arsenali loots küsis Wiegmanilt, kas keegi tema riigist on teda tema töös inspireerinud. Wengeri kõrval seisis Ruud Gullit...

Sarina Wiegman, samuti hiljuti Eestit külastanud naine võidab selle auhinna! https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/hollandi-naised-eestile-armu-ei-anna-peatreener-sarina-wiegman-lubab-homme-koik-mangu-panna?id=87281375

Kõigepealt naiste treeneri auhind: Emma Hayes (Inglismaa, Chelsea), Jean-Luc Vasseur (Prantsusmaa, Lyon) või Sarina Wiegman (Hollandi koondis)

Laval on legendaarne Prantsuse treener Arsene Wenger. Võib arvata, et selgumas on aasta treeneri laureaat.

Tottenhami lõunakorealasest staar Son Heung-min 7. detsembri (2019) värava eest Burnley võrku võidab Ferenc Puskase auhinna. https://www.youtube.com/watch?v=2SATljljXCY

Meesväravavahi nominendid olid veel Alisson Becker (Brasiilia, Liverpool) ja Jan Oblak (Sloveenia, Madridi Atletico)

Parima meesväravavahi tiitlis üllatust ei sündinud: palju õnne, Manuel Neuer (Saksamaa, Müncheni Bayern)!

FIFA aasta naisväravavaht 2020 on prantslanna Sarah Bouhhaddi (Lyon). Ülejäänud nominendid olid Christine Endler (Tšiili, PSG) ja Alyssa Naeher (Chicago Red Stars, USA). https://twitter.com/FIFAWWC/status/1339634787494088706

Gala on alanud. FIFA president Infantino peab kõnet. https://twitter.com/FIFAcom/status/1339574942657032193