Norralaste mäng Rumeeniaga jäi ära, Austriasse saadetakse uutest meestest kokku pandav "hädaabikoondis"

Norra valitsus andis kohalikule jalgpalliliidule teada, et kui nad Bukaresti reisivad, oleks see riigi korooanaviiruse piirangute rikkumina, kuna eelmisel nädalal andis üks koondise mängija positiivse koroonaproovi.

Rahvuste liiga B-divisjoni 1. alagrupi kohtumine jäetigi ära ning Norra koondislased sunniti kodumaal isolatsiooni jääma. Positiivse proovi andnud mängija on Istanbuli Galatasaray paremkaitsja Omar Elabdellaoui.

"Norra jalgpalliliit usub, et me saame reeglite piires reisida. Norra valitsus ütleb sellele "ei". Me pole sellega nõus, aga muidugi ei saa me valitsuse vastu astuda," ütles alaliidu president Terje Svendsen pressiteates.

"Oleme väga pettunud, et võimud meid koju sunnivad jääma. Kõik teised 54 UEFA liikmesriiki mängivad sel nädalal rahvusvahelisi mänge peale Norra. See on koondise ambitsioone silmas pidades lühikeses ja pikas plaanis väga otsustav."

Norra alistas eelmises omavahelises kohtumises Rumeenia 4:0 ning hoiab oma alagrupis teist kohta. Kolmapäeval kohtutakse Viinis Austriaga, kuhu saadetakse nn "hädaabikoondis".

Ajaleht VG kirjutab, et koondise ajutiseks peatreeneriks saab riigi U21 meeskonna juhendaja Leif Gunnar Smerud ning "hädaabikoondis" koosneb siiski välisliigades pallivatest mängijatest.

Norra jalgpalliliidu plaan oli mängijad Austriasse kokku tuua 11 erinevast riigist, kuid see ei osutunud võimalikuks. Austria reisipiirangute tõttu peavad nad kogunema Norras ning ühise üksusena Viini lendama. Sellise skeemi on heaks kinnitanud ka Norra terviseamet.

Pressikonverents, kus avaldatakse uus koondis ja tutvustatakse muidki mänguga seotud detaile, toimub Norras täna Eesti aja järgi kell 12.

B-divisjoni 1. alagrupi tabeliseis:

