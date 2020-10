Norra jalgpallikohtunik tuli kapist välja

Hagen on endine FIFA kohtunik, kes on vilistanud aastaid rahvusvahelisi mänge - nii MMi kui EMi valikmänge - ning on hetkel aktiivselt tegev Norra jalgpalliliigas.

"Ma olen saanud pärast avalikustamist uskumatult suure hulga häid soove ja sõnumeid. Olen pisut üllatunud, et sellise tähelepanu osaliseks sain, kuid tore on lugeda sõnumeid, eriti noortelt jalgpalluritelt, kohtunikelt, poolehoidjatelt ja treeneritelt. Lisaks on lapsevanemad mind tänanud oma laste nimel," lausus 42-aastane Hagen Norra ajalahele Glåmdalen.

Rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) on andnud Hageni teemal ka omapoolse kommentaari, kus kiidetakse norralast "julge sammu eest", mis näitab, et "kõik võivad end jalgpallis tunda turvaliselt ja kõik on jalgpalli oodatud".