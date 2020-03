Nigeeria jalgpallikoondislane sattus kodumaal inimröövi ohvriks

Nigeeria koondislane Ojo ning tema kaks ametivenda Iluyomade ja Emmanuel James reisisid pärast teadet kohaliku meistriliiga mängude peatamisest koroonaviiruse tõttu Akuresse, kui nad Benin-Owo kiirteel röövlite poolt peatati. Jamesil õnnestus põgeneda, Ojo ja Iluyomade on endiselt röövlite käes.

"Enyimba jalgpalliklubi teatab, et meie poolkaitsja Ekundayo Ojo rööviti Benin-Owo kiirteel," teatas viis mängu Nigeeria koondises pallinud Ojo koduklubi pressiteate vahendusel.

"Oleme pidevas ühenduses Ojo perekonnaga ning teinud juba pingutusi mängija vabastamise nimel. Palume meedia esindajatel hoiduda praegusel ajal teadetest või spekulatsioonidest, mis võivad mängija turvalisuse ohtu seada."

Ojo kuulus Nigeeria koondisse ka 2018. aastal, kui Aafrika meistrivõistlustel võideti hõbemedalid.

Inimröövid on Nigeerias suur probleem. Ainuüksi sel aastal on selles riigis registreeritud juba 685 inimröövi. Avalikkuse tähelepanu ja suure lunaraha saamise lootuses on varasemalt röövitud mitmeid jalgpallurite pereliikmeid.

Pühapäev oli Nigeeria jalgpallile üldse must päev. Mõned tunnid enne inimröövi uudist anti teada kahe jalgpalluri hukkumisest autoõnnetuses. Surma said kaks mängu koondises pidanud 26-aastane Ifeanyi George ja temaga autos viibinud 16-aastane Emmanuel Ogbu.