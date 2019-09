Neymarit vägistamises süüdistanud naine peab ise koos oma mehega kohtu ette astuma

Nii 26-aastane Najila Trindade kui tema abikaasa Estivens Alves on saanud süüdistuse politseile valeväidete esitamises ning Neymarilt väljapressimise eest.

Brasiillannast modell väitis politseile esitatud kaebuses, et Neymar kutsus ta maikuus Pariisi ning vägistas ta ühes Prantsusmaa pealinna hotellis.

Juulikuus oli Sao Paulo politsei Neymari vastu algatatud juurdluse asitõendite puuduse tõttu lõpetanud.

Neymar on vägistamist algusest peale eitanud ja teatas koheselt, et on langenud väljapressimise ohvriks.