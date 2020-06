Neymar tahab oma koduklubiga teha ajalugu

Neymar on nüüdseks võitnud kolm Prantsusmaa jalgpalli kõrgliiga tiitlit, kuid mitte ühtegi Meistrite Liiga oma. Brassiillane soovib seda sel aastal parandada.” See periood on olnud väga ebatavaline, kuid eesmärk oli siiski hoida enda tervist ja keskendumist,” tunnistas Neymar enda kodulehel.

“Ma olen valmis oma meeskonda aitama. Meil on tugev grupp, kellega me võime kõiki võita. Ma ei suuda oodata platsile naasmist,” lisas mängumees.

Neymar skooris Meistrite Liiga kaheksandikfinaalis 3:2 võidumängus Dortmundi Borussia üle duubli.

UEFA plaanib korraldada Meistrite Liiga lõpuni mängimiseks Portugalis miniturniiri. Selleks ajaks ei ole PSG pidanud ühtegi kohtumist ligi kuus kuud.